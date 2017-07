Proteiinijook saab uue tähenduse: Saksamaa lihunik toob turule lihast tehtud joogid

Saksa lihunik Peter Klassen toob turule lihast valmistatud joogid, kirjutab Die Welt.

Tooted peaks Saksamaal müügile tulema septembris, oktoobris lisandub veebipood. Klasseni sõnul on ta juba sõlminud lepingud tootjatega ka Luksemburgis, Belgias ja Prantsusmaal.

„Meie vastu on suur huvi. Midagi sellist ei ole turul veel varem olnud,“ kinnitas Klassen, kes on sisse andnud ka rahvusvaheise patenditaotluse.

Klassen on praeguseks välja töötanud kolme eri maitsega tooted. „Lihuniku steik“, „Bombay veis“ ja „Kuninglik kana“.

Joogi valmistamiseks keedetakse liha ja juurviljad puljongiks ning seejärel püreestatakse kaokao sarnase konsistentsiga joogiks. Seejärel pannakse jook pudelisse ning steriliseeritakse.

55-aastase lihuniku sõnul võib sellisel moel jooki jahutatult säilitada aasta. Tema sõnul võib toodet mugavalt kasutada näiteks sõjaväes või ka humanitaarabis.

Retseptide kallal töötas Klassen koos poja Philipi ning koka Stefan Kimmeliga kolm aastat. „Kindlast saab meil olema palju pooldajaid aga ka palju vastaseid, kelle jaoks on liha joomise idee tülgastav,“ lausus ta.