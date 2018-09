Prototroni meeskonnad on kaasanud lisaraha 17 miljoni euro eest

“Prototroni hiljutised edulood on narkootiliste ainete ekspress-tuvastaja UniveR DID, toiduohutustarkvara FoodDocs, SprayPrinter ja tehisintellektiga tegelev Transformative.ai. Raha on kaasatud nii erainvestoritelt, teistest startup-programmidest kui ka ühisrahastusplatvormi kaudu,” sõnas Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova.

Prototroni programmis osalevad meeskonnad läbivad taotlusvooru raames koolitusi, kohtuvad mentoritega ja esitlevad ennast suurimatel Eesti ärifestivalidel.

Rahalise toetusega kaasneb start-up inkubatsiooniprogramm Tallinna Teaduspargis Tehnopol ja õigusabi Hedman Partnersilt ning hulganisti valdkonnapõhiseid investorkontakte.

“Väga paljud Prototroni ideed on teadustöödest välja kasvanud, seega saavad taotlejad nüüd täiesti uue võimalusena teadus- ja arendusalast konsultatsiooni Tallinna Tehnikaülikooli tehnosiirde spetsialistide poolt.

Lisaks pakume nüüdsest nõustamist ühisrahastusplatvormi Fundwise meeskonnalt - kuidas, millal ja mille jaoks võiks oma ideele raha kaasata just ühisrahastust kasutades,” tutvustas Prototroni tegevjuht käesoleva vooruga kaasnevaid uuendusi.

Swedbanki, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös 2012. aastal loodud Prototroni aastane toetussumma kasvas tänavu 130 000 eurole.

Tänavuses kevadvoorus läks nelja meeskonna vahel jagamisele 58 300 eurot, kokku on Prototron rahastanud 59 nutikat ideed summas 730 000 euro ulatuses. Prototroni toetatud meeskonnad on kaasanud juba üle 17 miljoni järelinvesteeringuid.