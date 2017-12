Prügi tasub ikka sorteerida. Mees viskas minema hiigelvaranduse

Kui bitcoini hind tõusis kolmapäeval 10 000 dollarile, oli see krüptovaluuta kogukonnale rõõmupäev. Küll aga pidi üks Walesi mees vaid ennast kiruma, et tal jäi suur varandus teenimata.

32-aastane James Howells oli leheveergudel juba 2013. aastal looga, et ta viskas kogemata ära arvuti kõvaketta, kus oli 7500 bitcoini. Tol ajal olid need väärt neli miljonit dollarit. Nüüd on kõvaketas kusagil prügimäel.

Arvestades hiljutist bitcoini hinnatõusu, jäi IT-spetsialistil kõvasti raha teenimata. Kõvakettal olevad bitcoinid ja teised krüptovaluutad oleks täna väärt 108 miljonit dollarit.

„Ma olin teadlik bitcoini hinnast,“ rääkis Howells Newsweekile. „Ma teadsin, et hinnatõus tuleb. Minu arvates ei ole veel bitcoini Facebooki-moment saabunud. Mis veel siis juhtuks bitcoini hinnaga? Siis on mu äravistatud kõvaketas väärt miljard dollarit või enamgi.“

Howells kaevandas juba 2009. aastal bitcoine oma Delli sülearvutiga. Järgmisel aastal lammutas ta oma sülearvuti juppideks ja pani kõvaketta sahtlisse. Seal oli see 2013. aastani, kui ta koristamise käigus viskas selle kogematta prügi hulka, mis rändas prügimäele.