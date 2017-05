Prügiettevõtjad korruptsioonikomisjonis: kõik, mida Arvo Sarapuu jäätmekäitluse kohta räägib, on vale

AS Ragn-Sells juhatuse esimees Rain Vääna ja AS Eesti Keskkonnateenused (EKT) juhatuse esimees Argo Luude andsid eelmisel nädalal riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis aru Tallinna jäätmemajanduse probleemide kohta.

Varasemal korruptsioonikomisjoni istungil on abilinnapea Arvo Sarapuu väitnud, et tema pole iialgi jäätmeveo vastu huvi tundnud.

Argo Luude rääkis komisjoni istungil, et Arvo Sarapuu osalus jäätmeäris sai alguse pärast seda, kui mitmed firmad keeldusid talle variisiku kaudu oma äri müümast. Luude tõi näiteks Raidix OÜ, kelle juurde tuli Sarapuu mõttega osta variisiku kaudu 75% ettevõttest. „Raidix OÜ omanik oleks pidanud ametlikult omanikuks edasi jääma ja täitma Arvo Sarapuu käsklusi. Kuid ta ei julgenud selliste mängudega kaasa minna ja müüs oma ettevõtte EKT-le."

Argo Luude

„Peale mitmete ettevõtete juures jutul käimist otsustas Sarapuu siseneda jäätmeveo ärisse läbi hangete oma varjatult kontrollitava ettevõttega Baltic Waste Management (BWM). BWM-i pakkumisi hakkas linn järjest edukaks tunnistama,“ rääkis ta.

Rain Vääna ütles, et jäätmekäitlusringkondades teavad kõik juba kolm aastat, et BWM on seotud Arvo Sarapuuga. "Me räägiksime nendest teemadest hea meelega prokuratuuri või kaitsepolitseiga, sest kogu see asi peab ükskord lõppema," ütles ta.

Luude rääkis, et probleemid jäätmeveoga algasid Tallinnas, kui Sarapuu sai abilinnapeaks. "Kui 2011. aastal sai Arvo Sarapuu abilinnapeaks, siis ehitati kogu keskkonnaamet üles Arvo Sarapuu isiklike ärihuvide teenindamiseks ja oma impeeriumi kindlustamiseks."

Rain Vääna kinnitas, et kõik, mida Arvo Sarapuu jäätmekäitluse kohta räägib, on vale. Tema sõnul on Arvo Sarapuu ka talle öelnud, et "olen poliitik ja räägin vahel sellist juttu, mida ise ka ei usu."

Vääna sõnul üritas Ragn-Sells linna tegevusele vastu võidelda 2016. aastal. Seejärel said nad konteinerite valesti tühjendamise eest 30 000 eurot trahvi, teenuse maksumus on 18 eurot. "Vaidlustasime selle kohtus ning siis tehti žest ja trahv läks 18 000 euro peale."

"Pärast seda vaidlust läksin Arvo Sarapuu juurde ja siis ta ütles mulle, et kas sa nüüd saad aru, et linnaga ei maksa vaielda, linna rahakott on alati paksem," rääkis Vääna. "Oleme olnud poolteist aastat väga vait, lihtsalt praegu saatsime lepingu üles ütlemise teate . Selle tegemata jätmine oleks tähendanud meile väga suurt kahjumit."

Eile esitas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik prokuratuuri arupärimise. "Erikomisjonil on tekkinud kahtlused, et Tallinna prügimajandust kureeriva Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu tegevuses võivad esineda kuritarvitused. Tulenevalt erikomisjoni otsusest soovime saada informatsiooni, kas prokuratuurile on laekunud seoses selle teemaga avaldusi kriminaalmenetluse alustamiseks ja milline on olnud prokuratuuri reageering nendele avaldustele."