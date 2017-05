Prügifirma nõuab Tallinnalt uut jäätmeveohanget

Prügifirma Ragn-Sells juhi Rain Vääna sõnul tuleb abilinnapea Arvo Sarapuuga seotud prügifirma Baltic Waste Managementiga lepingud lõpetada ja korraldada uus jäätmeveohange.

"Arvo Sarapuu isiklikest huvidest jäätmekäitluses on eriti just viimase aasta jooksul kirjutanud kõik suurimad meediaväljaanded. Ragn-Sells on alati seisnud läbipaistva ja turuosalisi võrdselt kohtleva ärikeskkonna eest. Tänane uudis on samm õiges suunas. Nüüd tuleb edasi tegutseda," kommenteeris Vääna abilinnapeale esitatud kahtlustust toimingupiirangu rikkumises Äripäevale.

Ragn-Sellsi hinnangul on piisavalt tõestust leidnud, et Baltic Waste Management ei saa jäätmeveo teenuse osutamisega hakkama ning on pikema aja vältel oluliselt rikkunud Tallinnaga sõlmitud lepingut. "Seega tuleb selle ettevõttega kindlasti leping lõpetada," märkis Vääna.

Prügifirma juhi sõnul on õigusvastane Tallinna plaan eelistada jäätmeveo korraldamisel isendale kuuluvat Tallinna Prügilat (TJT).

