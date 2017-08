Prügikontserni tippjuht kandideerib EKRE nimekirjas Tallinna volikokku

Aktsiaseltsi Keskkonnateenused juhatuse esimees ja väikeosanik Argo Luude liitus juulis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) ning kandideerib sügisestel valimistel Tallinna volikokku. Luude sõnul jääb ta volikokku saades ettevõtlusesse edasi ning loodab Tallinnaga võimalikud jäätmekäitluslepingud enne valimisi ära sõlmida.

Argo Luude sõnul kaalus ta algul liitumist Reformierakonnaga, aga otsustas EKRE kasuks. Põhjenduseks tõi ta asjaolu, et "EKRE maine on veel suhteliselt puhas võrreldes teiste erakondadega".

Üldisemalt ajendas Luudet poliitikasse minema vajadus rohkem ühiskonnas kaasa rääkida. "Mõte tuli sellest, et lihtne on internetis kommenteerida, et kõik on valesti. Nüüd saan vähemalt proovida ise midagi ära teha. Kui ei õnnestu, siis on vähemalt enda südametunnistus rahul."

"Ma arvan, et eks EKRE-s nähakse selliseid tonte, mida tegelikult olemas ei ole. Kui võtta ükskõik milline erakond, siis kõigis neis on liikmeid, kes, kui suu lahti teevad, peab kahe käega peast juukseid kiskuma. Sama on EKREGA - siin on kindlasti asju, millega ma ei nõustu," rääkis Luude. "Kindlasti ei saa tänapäeva maailmas asju ajada üleskutsega "kui on must, näita ust" jne. Eks EKRE-s toimub see puhastumine samamoodi ja äärmuslikud vaated peavad nad välja rookima," oli Luude lootusrikas.

Tallinna volikokku kandideerib ta eelkõige just oma ettevõtluse ja keskkonnateemade kompetentsi jagamiseks ja volikogu tööd saab ta enda sõnul suurepäraselt teha, jätkates 600 inimesele tööd andva kontserni AS-i Keskkonnateenused juhtimist. "Praegu kehitatakse tihti keskkonna- ja prügiteemade puhul vaid õlgu, aga tegelikult on lahendused olemas. Saan anda nõu, mida ja kuidas teha."

Küsimusele, kas Luude ei pelga huvide konflikti kui volikogus istudes hakkab Keskkonnateenused sõlmima lepinguid Tallinna prügiveos, vastas ta, et loodetavasti saab firma lepingud alla kirjutatud enne valimisi. "Volikogus ei ole nagunii võimalik linnaametite tööd mõjutada. Volikogu paneb paika poliitilised suunad, aga linnaametid nagu näiteks keskkonnaamet jt on ikkagi sõltumatud üksused," kinnitas Luude.

AS Keskkonnateenused oli üks teravamaid Tallinna linnavalitsuse kritseerijaid kevadel kui lahvatas skandaal endise abilinnapea Arvo Sarapuu seostest tundmatu ettevõttega Baltic Waste Management, mis hakkas prügiveokonkurssidel Tallinna eri linnaosades lepinguid võitma.