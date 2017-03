PRÜKO? Tallinn plaanib luua pealinna oma prügifirma

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas leiab, et Tallinn võiks asuda oma prügiveoettevõtet looma, sest jäätmekeskus, kuhu prügi kokku veetakse, juba on linna oma.

"Meil on täna juba jäätmekeskus ettevõttena olemas. Me oleme korduvalt pöördunud riigikogu poole, et seadust muudetaks, sest nö vabaturumajandus selles valdkonnas hästi ei tööta tegelikult. Kui tõesti on olukord, et seadust ei võeta muuta, siis ühe variandina kindlasti kaalume seda, et linn ise võtab kogu selle majandamise enda peale," selgitas Taavi Aas ERR-i raadiouudistele.

Aas tõdes, et munitsipaalprügiveofirma rajamine võib aega võtta, kuid sellisel juhul saab üleminekuperioodiks korraldada vahehankeid ajutise vedaja leidmiseks.

"Tänapäeva maailmas ei ole see võimatu, et soetada tehnika ja sellega ise tegelema hakata. Kui see lahendus on munitsipaalettevõtte loomine, mis mulle täna tundub, et see niimoodi on, siis kahtlemata ma seda ka pooldan," ütles Aas.

