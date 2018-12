Pühad lähenevad: millal ning mitme tunni võrra tööpäeva lühendada tuleb?

Seejuures ei sõltu tööpäeva lühendamine tööpäeva pikkusest ehk näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea. Ning tavapäraselt neli tundi töötava inimese päev on 23. ja 31. detsembril vaid tund aega pikk.

Tööpäeva tuleb lühendada ainult pühadele vahetult eelneval tööpäeval ehk reedel, 21. detsembril tööpäeva lühendama ei pea.

Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppel rahas 1,5 kordselt.

Töötamine riigipühal

Kuigi 24.- 26.detsember ning 1. jaanuar on riigipühad ning sel ajal tavaliselt tööd ei tehta, on alasid, kus töö katkestamine ei ole võimalik. Tööinspektsiooni juhendis märgitakse, et sel juhul tuleb töötajale erandolukorras töötamisega kaasnev ebamugavus hüvitada.

Töölepinguseaduse sätestab, et riigipühal töötamise eest peab tööandja maksma töötajale kahekordset töötasu. Seadus lubab ka riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega