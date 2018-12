Pühade raha! Jõulupreemiat riigiasutused oma töötajatele ei maksa, kuid pidu ja tulemustasu võib saada küll

Rahandusministeeriumis on tulemustasu ette nähtud erakorraliste saavutuste või suurepäraste töötulemuste eest ning seda makstakse vastavalt tulemustele aasta kestel jooksvalt.

Sotsiaalministeeriumis on samuti tulemustasu võimalik heade tulemuste eest saada tulemustasu aasta jooksul. "Tulemustasu on alati seotud konkreetsete tulemustega, nii et kuude lõikes ei saagi välja tuua – see sõltub ikka sellest, millal mõni oluline asi on saavutatud," kommenteerib tulemustasu jagamist ministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer

Välisministeerium maksab oma töötajatele tulemustasu kogu aasta eest ning selle määramisel arvestati kogu aasta panust.

Sama süsteem on ka teistes riigiasutustes

Jõulupreemiaid ei maksa ka politsei- ja piirivalveamet (PPA), registrite ja infosüsteemide keskus (RIK), Eesti Arengu sihtasutus (EAS), riigikantselei, tervise- ega sotsiaalkindlustusamet ning töötukassa.

Detsembris maksti 569 töötajaga sotsiaalkindlustusametis täiendavate tööülesannete ja heade töötulemuste eest lisatasu 140 inimestele. Keskmiselt oli lisatasu suurus 365 eurot. Ka teistes eelmainitud asutustes makstakse preemiat või tulemustasu harva ning projektipõhiselt. Töötukassas ja riigikantseleis makstakse preemiat tavapäraselt projekti lõppedes, ehkki viimases on allüksuste juhtidel võimalik aasta jooksul ja vastavalt vajadusele töötajaid anda preemiat töötaja tunnustamiseks.