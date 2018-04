Pühadest sõltumatud pankadevahelised välkmaksed juurduvad Eestis visalt

Pangaülekanne. Foto: A. and I. Kruk, Shutterstock.com

Eesti Pank loodab, et Euroopa Liidus juurutatavad pankadevahelised välkmaksed, mis ei hooli ei pühadest ega nädalavahetustest, jõuavad Eesti suurematesse pankadesse veel selle aasta jooksul. Pangad ise kinnitavad, et üleminek aastaringselt vaid sekundite jooksul ühest pangast teise jõudvate maksete süsteemile on küll töös, ent konkreetset aega ei julge keegi lubada, kirjutab ERR Uudised.