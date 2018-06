Pühapäeva õhtul ajab mõte tööst iiveldama ja panustada ei suuda ehk millal on õige aeg lahkumisavaldus esitada?

Tööl lahkumisavalduse andmine, eriti juhul, kui uut töökohta silmapiiril pole, võib olla hirmutav. Hirmul ei tohiks aga lasta end pimestada ning tegelikult on mitmeid kaalukaid põhjusi, miks seda siiski on põhjust teha.

Need põhjused on olukorrad, mil igal pühapäeval hakkab tööle mineku mõttest sees keerama, kui tunned, et selles kohas ei ole enam arenguvõimalusi ning kui sinu isiklikud väärtushinnangud ega väärtused ei kattu ettevõtte omadega.

Lisaks on aga veel üks oluline põhjus, miks peaks end rahuldust mitte pakkuvast töökohast lahti rebima: lahkuma peab tipus. Nii et kui tunned, et ei panusta enam töösse piisavalt, on viimane aeg lahkuda, kirjutab Maailma Majandusfoorum populaarse töö- ja karjäärinõustamisportaali The Muse talendi ja personaliotsingu juhi Toni Thompsoni sõnadele tuginedes.

Thompson selgitas, et kehva tööd hakkab inimene tegema sellepärast, et on oma olukorra peale kohutavalt vihane ning frustreeritud.

Enam kui 10-aastase inimressursside juhtimise töökogemusega Thompson kinnitab, et ei maksa hoida kinni töökohast, kus sa äkki tunned, et frustratsiooni tõttu ei tee sa enam head tööd, sinust on saanud kehv meeskonnaliige ja halb töötaja.