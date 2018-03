Puhtast hõbedast EV 100 mark saab erakordselt suure huvi tõttu lisatiraaži

Erakordselt suure huvi tõttu annab Omniva välja lisatiraažina 10 000 hõbemarki. Lisatiraaž läheb müüki Omniva e-poodi ning margid jõuavad tellijateni aprilli lõpus.

Puhtast hõbedast valmistatud hõbemargi lõplik kogutiraaž on seega 40 000. „Esimesed 30 000 hõbemarki müüdi läbi vaid paari päevaga, kinkekarbis margid vaid mõne tunniga. Kuna tegemist on Eesti Vabariigi juubelile pühendatud margiga, on meie jaoks eriti oluline, et margi saaksid kõik, kes seda soovivad,“ ütles Omniva postiäri valdkonna juht Mari Allese. „Seetõttu otsustasimegi erandkorras lisatiraaži kasuks.“ Varem ei ole Omniva erandkorras teemapostmargi tiraaži suurendanud.

Lisatiraaži hõbemarke saab alates tänasest osta Omniva e-poest. Lisaks jõuab järgmisel nädalal 4000 hõbemarki esialgsest tiraažist müügile ka enamikesse postkontoritesse üle Eesti. Selleks, et erilist postmarki jätkuks võimalikult paljudele, saab e-poes korraga osta kuni kolm hõbemarki.

Kuna lisatiraaž läheb tootmisse alles märtsikuu teises pooles, jõuavad tooted tellijateni aprilli lõpus. Lisatiraaži ei tule kinkekarbis markidele, neid jääb endiselt 5000 ja need on tänaseks läbi müüdud.

22. veebruaril andis Omniva Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks välja ainulaadse puhtast hõbedast postmargi, millel on kujutatud Eesti Vabariigi suur vapp. Margi kujundas tunnustatud postmargikunstnik Indrek Ilves. Ühtlasi kinkis Omniva Eesti Vabariigi juubeli puhul haruldased postmargid ka 25-le 24. veebruaril sündinud lapsele.

Loe veel

Harukordse margi nominaalhind on 10 eurot, margi mõõdud on 28 x 38 mm ning kaal 1,2 grammi. Kõik postmargid on pakendatud läbipaistvatesse plastikust kaitsekapslitesse.