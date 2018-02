Mustamäel on Eesti kapitalil põhineval Puumarketil 1,6-hektariline maalapp, kus nad on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Veel on neil neli müügiesindust Eesti eri paigus. Puumarket soovib olla Eesti suuremate ehituspuitu tootvate puidutööstuste ja ehitajate vahelüli. Paljud Eesti puidutöötlejad on ekspordis nii edukaks saanud, et ei jõua oma kodumaiseid kliente otse teenindada.