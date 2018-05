Puiduhinnad on tõusnud rekordkõrgusele

Eesti üks suurimaid raiemasinaid John Deere 1170 E harvester Järvamaal, Jalametsas. Foto: Jaanus Lensment

Kui 2017. aasta lõpus olid paberipuidu hinnad väga kõrged, siis nüüd on nad kolme kuuga tõusnud veelgi. Paberipuidu hinnad on möödunud kvartalil iga kuu kasvanud ja kuuse-, männi- ja haavapuit on püstitanud erametsa hinnastatistika absoluutsed rekordid, selgub Erametsakeskuse esimese kvartali puiduturu ülevaatest.