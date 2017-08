Puidust autod? Miks mitte. Autotootjad on välja töötamas uut ja veidi üllatavat materjali

Autotootjad mõtlevad pingsalt sellele, kuidas teha üha kergemaid autosid. Nii on Jaapani tootjad leidnud terasele mõnevõrra ootamatu asenduse - puidu, kirjutab CNBC.

Jaapani teadlased ja autoosade tootjad ütlevad, et uus materjal, mille valmistamisel on kasutatud puidumassi kaal on vaid viiendik terase kaalust ning see on ka viis korda tugevam.

Materjali nimetus on tselluloosi nanokiud ning sellest võib saada tulevikus terasele tõsiseltvõetav alternatiiv. Samas pakuvad sellele konkurentsi süsinikul põhinevad materjalid. Lisaks ei ole see täna majanduslikult sugugi mõttekas variant.

Autode kaalu vähendamine on kriitilise tähtsusega, sest tootjad loodavad tuua massidesse elektriautod. Nende kallid kuid olulised osad on akud. Auto kaalu vähenemine tähendaks, et neisse peab paigutama vähem akusid ja seega hoiab see tootmiskulusid oluliselt kokku.

„Kergemaks muutmine on meil pidev teema, „ ütles Toyota projektijuht Masanori Matsushiro. „Samas peame me leidma lahenduse tootmishinnale, et neid uusi ja kergemaid materjale mass-tootmises kasutada saaks."

Kyoto Ülikooli ning autojuppide tootjate teadlased töötavad koos materjali kallal, kus on kokku pandud plastik ning tselluloosi nanokiud. Viimaste puhul on puitmassi kiud lõhutud üliväikesteks osadeks,

„Kyoto protsess" võimaldab materjali lõpuks kasutada ka autode juures. Seda on varem kasutatud näiteks tindi koostises ja mujal.

Kyoto Ülikooli professor ütleb, et kuna protsess tähendab varasemast oluliselt väiksemat tootmiskulu, siis võib materjali kasutust autodes ja lennukites juba kaaluda.

Auto prototüüp peaks valmima 2020. aastal. 2030. aastaks loodetakse tootmiskulu vähendada veel poole võrra, mis teeks materjalist juba majanduslikult mõistliku variandi.