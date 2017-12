Putin: Gazpromi autode gaasile üleviimine viis juhtide lahkumiseni, sest ei saa enam bensiini ja diislit varastada

Venemaa president Vladimir Putin teatas riiginõukogu istungil, et Gazpromile kuuluvate autode üleminek kütusena gaasi kasutamisele viis autojuhtide töölt lahkumiseni, sest ei ole võimalik bensiini ega diislit „ära valada” ehk maha müüa.

„Gazprom hakkas oma autotransporti üle viima gaasikütusele. Milleni see kohe viis: autojuhtide massilise töölt lahkumiseni – midagi pole ära valada,” ütles Putin, märkides, et samasugune olukord on kujunenud ka kaitseministeeriumis ja teistes ametkondades.

„Ma arvan, et kommentaarid on liigsed,” lisas Putin.

Putin on selle poolt, et ettevõtetele kuuluvad autod viiakse üle gaasile. „Tingimata ja meil on selles suured konkurentsieelised, sest meil on seda kütust piisavalt, aga, ütleme, nafta ja naftaproduktide realiseerimine välisturul on isegi kasulikum kui gaasi enda realiseerimine,” selgitas Putin.