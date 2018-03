Putin ja tema sõbrad: mehe presidendiks olemine tähendab teatud seltskonnale väga palju

Pühapäeval toimuvad Venemaal presidendivalimised, kus peaosas endiselt Vladimir Putin. Üks lahutamatu osa tema valitsemisel on tema head rikkad sõbrad ehk oligarhid. Bloomberg võttis uurida, kui palju presidendi sõbrad tema viimasel valitsemisperioodil vara kasvatanud on.

Võtame 12 oligarhi, kellest enamusel on Putiniga väga head suhted. Kokku lisasid nad oma varandusele 29,5 miljardit dollarit, kusjuures Krimmi annekteerimise järgne aeg viis pea kõigilt neilt väga kena kopika. Nad on aga taastunud.

2012. aastal oli Bloombergi miljardäride indeksis kokku 12 venelast. Pärast Putini valimist on 9 neist oma varandust kasvatanud. Eriti on võitnud metallihiid Vladimir Potanin. Võtame aga Mihhail Prohhorovi, kes oli 2012. aasta valimistel Putini rivaal. Tema on raha ka oluliselt kaotanud. Tuleb aga tunnistada, et selle oligarhide grupi kuue aasta varanduse kogukasv on väiksem kui maailma rikkaim mees Jeff Bezos on üksinda suutnud vara kasvatada vaid sel aastal (33,2 miljardit dollarit).

12 venelasel läks Putini esimesel kahel aastal väga hästi (2012-2014), aga siis said kõik pihta, kui Venemaa annekteeris Krimmi. Neid tabasid nii sanktsioonid kui kukkunud energiahinnad. 2016. aasta jaanuariks oli grupp 115 miljardiga miinuses. Nüüdseks on olukord aga taas roosiline.

Putin oli president ka aastatel 2000 kuni 2008. Siis sai temast vahepeal peaminister. 2012. aastal istus ta taas pukki ning on 18. märtsi valimistel suurfavoriit.