Putin Kaliningradis: tuleb luua tingimused, et kaubad liiguksid läbi Vene sadamate

Vene sadamad peavad tagama konkurentsivõimelised tingimused, et haarata omale kaubavood, mis praegu liiguvad läbi välisriikide sadamate, teatas president Vladimir Putin Loode-Venemaa transpordiinfrastruktuuri arengu alasel nõupidamisel Kaliningradi oblastis.

„Need pole mingid poliitilised otsused, me peame lihtsalt koormama oma enda võimsusi, looma siin maksubaasi, me peame tagama töökohad, just Venemaal, mitte kuskil muus kohas,“ ütles Putin, kommenteerides kaubavoogude Vene sadamatesse ümberjaotamise ülesannet, vahendab TASS. „Aga loomulikult… tingimused siin ei tohi olla halvemad, kui naaberriikides.“

Eriti käib jutt Putini sõnul tariifidest, sealhulgas raudteetariifidest, mis puudutavad kaupade vedu sadamasse. „Aga kui on kasulikum vedada välismaale, siis mida neile öelda, nad hakkavad välismaale vedama,“ märkis Putin ja juhtis tähelepanu sellele, et sellest on juba palju kordi räägitud, kuid kaugelt mitte kõik pole selles suunas veel ära tehtud.

„Vaja on ka edaspidi suurendada loode logistilist potentsiaali, tõsta tema konkurentsivõimet, luua tänapäevased teenused reisijate teenindamiseks ja kaupade käitlemiseks, kasutada ära looderegioonide kasulik asend väliskaubandussidemete tugevdamiseks ja loomulikult on vaja pakkuda mugavaid koostööinstrumente investoritega, kes arvestavad infrastruktuuri investeerimise spetsiifikat, suuri mahte ja pikki tasuvusaegu,“ rääkis Putin.