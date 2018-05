Putin kannab randmel viis aastapalka maksvat käekella

Boriss Nemtsovi koostatud toimiku järgi kuulus Putinile seitse aastat tagasi ligi 700 000 dollari väärtuses käekelli, kuid nüüdseks on see summa kindlasti suurem, kirjutas LP.

Täiesti avalikel andmetel kuulub Putinile näiteks Šveitsi firmas A. Lange & Söhne toodetud käekell (pildil), mille väärtus on 500 000 dollarit. Pole paha, kui arvestada, et presidendi ametlik aastapalk on umbes viiendik sellest.

Putin astub üldjuhul avalikkuse ette konservatiivse lõikega rätsepaülikonnas või sportlikus-militaarses rõivastuses. Vene meedia sõnul eelistab ta ülikondadest Itaalia kaubamärke Kiton ja Brioni, mille hinnad algavad 5000 eurost. Nende juurde kuulub Valentino lips ja John Lobbi või Salvatore Ferragamo kingad. Presidendi stilist hoolitseb, et kõigilt esemetelt oleks enne Putini selga jõudmist kaubamärk eemaldatud, sest Kremli etiketi järgi ei tohi riigipead ühegi rõivamargiga seostada.