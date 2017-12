Putin lubab oligarhidel kapitali salaja Venemaale tagasi tuua

Venemaa president Vladimir Putin tegi Kremlis ettevõtjatega kohtudes neile kingituse: riik aitab ärimeestel ohutult võlakirjade abil kapitali Venemaale tagasi tuua.

Võlakirjad lastakse välja järgmisel aastal. Putini kinnitusel palusid temalt seda ettevõtjad, kes pakkusid ka välja kodumaiste välisvaluutas nomineeritud võlakirjade idee. Valitsus ning riigi keskpank tegelesid teemaga, Putin käskis võlakirjaemissiooni tingimused paika panna, kirjutab Vedomosti.

Detsembri alguses kirjutas Vedomosti, et Venemaa suurärimehed on USA võimalike sanktsioonide pärast närvis ning paluvad, et riik looks välismaalt Venemaale tagasi toodava kapitali jaoks soodsad investeerimisvõimalused. Üks ärimeeste pakutud võimalus oligi valuutas riigivõlakirjad.

Toona kirjutas Vedomosti, et rahandusministeerium lükkas ärimeeste ettepaneku tagasi, sest Venemaa turul on juba kõik vajalikud valuutainstrumendid olemas ning ametniku sõnul ei oleks mõttekas suuräride valuutariski teiste maksumaksjate kaela lükata.

Nüüd on selge, et kapitali Venemaale tagasitoomiseks laseb rahandusministeerium välja kuni kolme miljardi dollari väärtuses eurovõlakirju. Seda kinnitas rahandusminister Anton Siluanov. Välisvõla programm sellega ei suurene. Eelarve näeb ette, et tuleval aastal võib Venemaa võlakirju emiteerida 3 miljardi dollari eest ning lisaks võib seniste võlapaberite refinantseerimiseks välja lasta veel 4 miljardi eest võlakirju.

Vedomostiga rääkinud ametnik kinnitas, et välismaalt tagasitoodava kapitali jaoks emiteeritavate võlakirjade summa jääb veidi alla kolme miljardi dollari piiri. Reutersi allikas nimetab numbriks 1-3 miljardit dollarit. Võlakirju emiteeritakse just niipalju kui on tulnud ettevõtjatelt soove.

Venemaa presidendi ning peaministri esindajad plaanitavat sammu ei kommenteerinud.

Ametniku sõnul on võimalus, et erinevalt tavalistest eurovõlakirjadest neid Eurocleari ja Clearstreami süsteemis arvele võtma ei pea. Nimelt palusid ettevõtjad, et nende kapitali kohta käiv info jääks saladusse, rääkis Vedomostile teine ametnik.

Kas võlapaberid jäävad anonüümseks?

Kui võlapaberid Euroclearis ja Clearstreamis arvele võetakse, informeerivad süsteemid sellest USA rahandusministeeriumit, ning see nõuab arvete sulgemist.

2016. aastal mais eurovõlakirju välja lastes teostas kliiringut Venemaa riiklik depositoorium. Kui viimane infot ostjate kohta ei avalda, jäävad nad anonüümseks. Ka võib võlakirjadel olla nominaalne omanik- maakler- kes tegutseb klientide huvides.