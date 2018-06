Putin noorele youtuberile: "rahvuslik" krüptoraha on võimatu

Iga-aastasel telemaratonil uuris üks noor youtuber Venemaa presidendilt Vladimir Putinilt ka krüptovaluutade kohta - täpsemalt, kas Venemaa peaks tegema oma rahvusliku krüptoraha, vahendab Blokt. Putini vastust peaksid tähelepanelikult kuulama ka meie Estcoini entusiastid.

Noor youtuber uuris, kas Venemaal on tulevikus oma krüptoraha; kui jah, siis kas see on reguleeritud valitsuse poolt; ning kas krüptoraha asendab tavapärase - ehk rublad.

"Esiteks pean ma ütlema, et teie küsimus on valesti püstitatud. Ühelgi riigil ei saa olla krüptoraha, sest see ületab definitsiooni kohaselt rahvuslikke piire," märkis Putin.

Samas märkis Vene president, et olukorda jälgitakse tähelepanelikult ja on võimalik, et krüptovaluutadel on roll finantssanktsioonidega toime tulemiseks.

Huvitavalt kombel oli Putini seisukoht veel poole aasta eest risti vastupidine. Siis kirjutas Financial Times, kuidas Putin andis ametnike korralduse alustada tööd nn "krüptorubla" loomiseks. Eesmärk oli just kasutada seda sanktsioonidest mööda pääsemiseks. Ilmselt on Putin vahepeal krüptovaluutade olemusest sügavama arusaamani jõudnud.