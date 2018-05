Putin otsib riigi majanduse elustamiseks lääneriikidega lepitust

„Kui Kudrin administratsiooni või valitsusega liitub, näitab see, et teatud muutustes on kokku lepitud, nende seas välispoliitikas, sest ilma välispoliitiliste muutusteta ei ole Venemaal võimalik reforme teha,“ lausus poliitika- ja majandusanalüütik Jevgeni Gontmaher. „See oleks jõuline märk, sest Kudrin on esimesest ešelonist ainus, kellega lääneriikides räägitakse ning keda usaldatakse.“

