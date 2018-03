Putin tõstab venemaalaste miinimumpalka

Venemaa president allkirjastas seaduse, mille kohaselt võrdsustatakse miinimumpalk 1. maist elatusmiinimumiga, mille tulemusena tõuseb riigis miinimumpalk 17,6%.

Kui praegu on see 9489 rubla (132,7 eurot) kuus ehk 85% elatusmiinimumist, siis 1. maist tõuseb see 11 163 rublani (156,1 eurot), edastab lenta.ru.

Tööministeerium on välja arvestanud, et miinimumpalga tõus läheb maksma pea 40 miljardit rubla (5,6 miljardit eurot).

Algselt oli plaanis, et miinimumpalk tõstetakse elatusmiinimumi tasemele alles tuleva aasta algusest. Putin teatas aga jaanuari alguses, et samm astutakse plaanitust varem.

Venemaa presidendivalimised toimuvad 18. märtsil.