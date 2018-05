Putini ametisse pühitsemise eel: millises kehvas seisus Venemaa majandus tegelikult on?

Kuid graafikust nähtub, et külma sõja aja lõpus oli Ameerika majanduslikult Venemaast viis korda suurem ja Hiina jäi Venemaale alla. Täna on seis aga selline, et vaatamata supervõimu kuvandile, mida Vladimir Putin suurepäraselt loob, oli Venemaa majandus enne sanktsioonide viimast raundi väiksem kui Texasel Kui tuua võrdluseks Euroopa, on Venemaa majandus väiksem kui Itaalia ja veidi suurem kui Hispaania. Maailma kontekstis veidi suurem kui Lõuna-Korea ning natuke suurem kui Austraalia. Seega võib öelda, et Venemaa näol on tegemist superjõuga, mis ei ole suutnud oma rivaalidega sammu pidada. Ning kõik Venemaa sammud johtuvad just sellest faktist, kadunud maailma ning kaotatud võimu nostalgiast. Venemaa majandus on pragu väiksem kui 1991.aastal, samas kui kõik teised on kõvasti kasvanud.

Järgmine slaid ilmestab lähemat ajalugu ehk seda, mis on juhtunud Venemaal ajast, mil riigist sai taas lääneriikide jaoks probleem. Koos 2014. aasta nafta hinna kokku kukkumisega, kukkus kokku ka Venemaa majandus ning riigi rahusvaluuta rubla kaotas oma väärtusest 40%. Graafik näitab elanike sissetulekut. Näeme, et viimase nelja aastaga on sissetulek inimese kohta Venemaal langenud praktiliselt Hiinaga samale tasemele. Autor tõdeb, et eriti šokeeriv on see väljastpoolt vaadates. Seestpoolt vadatuna asi nii hull ei ole, sest Venemaa tooted on kohalikus valuutas nomineeritud. Sellele vaatamata on pilt nutune ning Venemaa jääb alla isegi Poolale.

Vladimir Putini valitsemisajal on militaarkulutused majanduse kasvuga võrreldes oluliselt kasvanud. Alates 2014. aastast on kasv olnud eriti järsk. See on autori sõnul Putini Venemaa iseloomustust: vähem raha, rohkem relvi!

Teine maailmasõda ning võit Saksamaa üle kogub Venemaal Putini ajal üha suuremat tähtsust. Nimelt levib üha rohkem side Venemaa kui fašismi vastu võitleja ning Putini kui tänapäeva sõjalise liidri vahel.

Bürokraatia sööb väikeettevõtted

20% Venemaa majandusest moodustavad väike ning keskmise suurusega ettevõtted, USA majandusest annavad nad aga poole. Owens selgitab, et Venemaa ülisuur bürokraatia tapab väikeettevõtluse. 30% töötajatest on Venemaal riigi teenistuses, pea pool keskvalitsuse tuludest tuleb naftast ning gaasist.

Owens märgib, et Venemaal on naftat veel 45.aastal. Uusi naftamaardlaid ei ole leitud alates 1973. aastast. Hinnanguliselt on Venemaal ammutamata naftat veel 181 miljardit barrelit. Seda on oluliselt vähem kui Saudi Araabial.

Korruptsioon moodustab kolmandiku SKTst

Kõik võimulolijad on huvitatud sellest kasu lõikamisest, Venemaal on asi nii hull, et korruptsiooni moodustab hinnanguliselt kolmandiku riigi sisemajanduse kogutoodangust. Briti politsei andmetel pestakse ainuüksi Londoni kaudu igal aastal 90 miljardit dollarit.

Kokkuvõttes tõdeb Owens, et Venemaa on majanduslikult pigem väike riik, kuid tuumavõimsuselt ollakse maailmas suuruselt teine. Lääneriikide elanikud ehk ei ole seda märganud, kuid juba mõnd aastad sisendatakse venemaalastele, et nad on lääne rünnaku all ning elanikud usuvad seda. Ja see ongi võti Venemaa poliitilise maastiku mõistmiseks.