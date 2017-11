Putini lähikondlased saavad aina rikkamaks: 700-dollarise kuupalgaga "hea sõbra" vara on tegelikult pool miljardit dollarit

Hiljutine juurdlus näitas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlaste varandus on kokku 24 miljardit dollarit.

2016. aastal lekkinud Panama paberid näitasid, et Putini lähedased olid seotud 2 miljardi dollarises rahapesuskeemis. Putini lapsepõlvesõber ja muusik Sergei Roldugin omas mitut välismaist ettevõtet, mida presidendi lähedased kasutasid selleks, et liigutada raha Venemaalt välja, kirjutab CelebrityNetworth.

Eelmisel kuul avaldas organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni kajastamisega tegelev organisatsioon OCCRP uuringu, milles selgus, et Venemaa presidendi lähedaste vara ulatub juba 24 miljardi dollarini. uuringu kohaselt Rolduginil ja kahel usaldusisikul hulganisti varasid, kuigi nende töökohad ja elustiil seda ei kajasta.

"Mingil viisil on need mehed suutnud omandada vara, mille väärtus ulatub sadadesse miljonitesse dollaritesse, kuigi neil on isegi raskusi kõikide oma firmade nimetamisega," ütles OCCRP.

Avalike andmete kohaselt on ka Putini sugulase Mikhail Shelomovi vara väärtus 573 miljonit dollarit, kuigi tema ametlik palk riiklikus kütusefirmas vaid 700 dollarit kuus. Üheks näiteks on ka Putini pikaajaline sõber Pjotr Kolbin, kes töötab lihunikuna, kuid omab 550 miljoni dollari suurust vara.