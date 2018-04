Putini liitlase vastu suunatud sanktsioonid tõid paanilise tooraine kokkuostu

Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlase, miljardär Oleg Deripaska metallifirma Rusal vastu suunatud sanktsioonid tõmbasid tähelepanu alumiiniumiturule, kuid tegelikult ilmnes sanktsioonide mõju veelgi suuremas mahus alumiiniumi tootmiseks vajaliku tooraine hinnas.

Alumiiniumoksiidi, valge keemiliselt väga püsiva valge tahke aine hind on sanktsioonide kehtestamisele eelnenud ajaga võrreldes kerkinud 30%. See on kaks korda suurem hinnatõus kui alumiiniumil endal, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

„Käib alumiiniumoksiidi paaniline kokkuost,“ kinnitas üks maakler majanduslehele hoiatades, et hind võib veelgi tõusta. Alumiiniumoksiidi hind on tõusnud 475 dollarini tonni eest, kuid üks maakler kinnitas, et vähemalt ühes tehingus kerkis tonni hind eile suisa 601 dollarini.

Hinnatõusu põhjus on selles, et Rusal ei ole mitte ainult väljaspool Hiinat asuv suurim alumiiniumitootja, vaid annab maailma alumiiniumitoodangust enam kui 6%. Ettevõttel on tehased Iirimaal, Jamaical ning lisaks 20% osalus Rio Tinto suurtehases Austraalias.

Alumiiniumi hind on kerkinud alates eelmisest reedest, mil USA uued sanktsioonid kehtestas, kerkinud 14% ning tõusnud viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele.