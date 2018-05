Putini majandusplaan: kuue aastaga viie suurima majanduse hulka

„Putin lubab sotisaalkulutusi suurendada, kuid ei märgi sõnagagi kohtusüsteemi reformimist, omandiõiguse kaitse parandamist ega riigi osa vähendamist majanduses. Just viimased on olulised investeerimiskliima parandamiseks,“ ütles maaklerfirma BCS peaökonomist Vladimir Tihhomirov. „See on rohkem populistlik poliitiline manifest kui tõsiseltvõetav programm,“ lausus ta.

Putini usaldusalune rahandusminister Anton Siluanov jääb oma ametisse ning temast saab lisaks esimene asepeaminister. Just Siluanovi kohustuseks saab Putini majandusplaanide ellu viimine.

Analüütikute sõnul on suureks küsimuseks, kuidas Putini sotisaalkulutuste suurendamise lubadusi rahastatakse. Üks võimalus on tõsta nafta hinna lävi eelarvearvutustes seniselt 42 dollarilt 50 dollarile ja suunata vahe sotsiaalkulutustele. Praegust enam kui 70 dollarilist naftabarreli hinda arvestades on see kindlasti üks võimalus.

Seda on soovitanud ka Putini majandusprogrammi koostanud Aleksei Kudrin.

Loe veel

Briti majanduslehega rääkinud Venemaa tööstusgrupi juht ütles, et Putini majanduspoliitilised eesmärgid olid pettumus, sest seal ei olnud paljusid Kudrini põhiettepanekuid. „Ei mainitud maksureformi, pensioniea tõstmist ega teisi investeerimise atraktiivsemaks muutmiseks vajalikke samme,“ tõdes ta.

Analüütikute sõnul peaks struktuursete reformide plaanide kohta andma vihjeid edasine personalivalik. Oluline on, millise koha saab Kudrin. „Kui ta saab koha valitsuskabinetis või presidendi administratsioonis, võib see siiski eesootavatele muutustele viidata,“ lausus Tihhomirov.