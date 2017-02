Vene oligarhi ja president Vladimir Putini soosiku Aleksei Melnitšenko kõrgtehnoloogiline purjejaht arestiti Gibraltaril, põhjuseks laeva ehitanud tehase 15,3 miljoni euro suurune nõue.

Futuristlik superjaht nimega Sailing Yacht A sisenes Gibraltari sadamasse eelmise nädala kolmapäeval tankima, kirjutas kohalik ajaleht Gibraltar Chronicle. Kuid vaid paar tundi enne jahi saabumist esitasid jahi ehitanud Saksa firma Nobiskrug juristid Gibraltari kohtule taotluse aluse arestimiseks.

Kohtule esitatud dokumentide põhjal on aluse Bahama saartel registreeritud omanikettevõte Valla Yachts Ltd laevaehitajale võlgu 9,8 miljoni euro suuruse viimase osamakse. Samuti on jahi omanik võlgu kaks varasemat makset, kokku 5,5 miljonit eurot.

Laevaomaniku esindaja ütles Gibraltari ajalehele, et sedasorti projektide puhul pole hilisemad nõuded haruldased. Tema sõnul käisid nõuete üle parasjagu läbirääkimised. Purjejahi arestimist nimetas ta enneolematuks teoks laevaehitajalt.

Nobiskrug ei kommenteerinud ajalehele aresti teemat. Tehase koduleht nimetab Sailing Yacht A-d "kõige kõrgtehnoloogilisemaks purjejahiks, mis iial on ehitatud". Kolmemastilise jahi pikkus on 143 ja grootmasti kõrgus 100 meetrit.

Melnitšenkole kuulub ka teine superjaht, 2008. aastal Blohm + Vossi tehases ehitatud Motor Yacht A.

Melnitšenko on maailma ühe suurima väetisetootja EuroChem Groupi omanik. EuroChemile kuulub muu vara seas ka Leedu väetisetootja Lifosa ja terminal Sillamäe sadamas. Mullu alustas EuroChem Eesti piiri äärde Kingissepa linna suure, 660 miljonit eurot maksva ammoniaagitehase ehitust.