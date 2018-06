Putini sõber liigutas raha Eesti kaudu

Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikonda kuuluv Sergei Roldugin liigutas raha läbi Danske Banki skandaalse Eesti filiaali, kirjutab Taani leht Jyllands-Posten.

Rahvusvaheliselt tuntud Vene tšellist Sergei Roldugin, Venemaa presidendi Vladimir Putini tütre ristiisa, on seotud ettevõttega, mis pidi saama Danske Banki Eesti kontorist 6,5 miljonit eurot, nagu näitavad panga andmed ja Panama advokaadibüroost lekkinud dokumendid ehk nn Panama paberid, vahendab Äripäev.

Börs sai pangalt teate, mille kohaselt kandis pank 2008. aastal üle 6,5 miljonit eurot Delco Networksile, mis on Panama paberite järgi Rodulginiga lähedalt seotud.

See firma on seotud ka nn Magnitski juhtumiga, kus 230 miljonit dollarit Vene riigilt varastatud raha jõudis rahvusvaheliste pankade kaudu Venemaale tagasi. Magnitski juhtumi uurimisel avaldatud dokumentidest selgub, et Danske Bankist Delcole tehtud ülekande põhjusena on kirjas aktsiaost, põhjendus, mida on kasutatud ka paljudes teistes sellest juhtumist läbi käinud rahaülekannete korral.

