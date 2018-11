Putini tütre sõber saab sanktsioonide keskel Prantsuse riigilt kõrge autasu

EL-i Venemaa vastaseid sanktsioone pikendati septembris veel 6 kuu võrra. Hetkel kehtivad need 155 inimesele ja 44 asutusele või ettevõttele. Maikuus CNBC-ga rääkinud Dmitriev märkis, et need sanktsioonid on „naeruväärsed” ning negatiivselt mõjutanud välisinvesteeringuid Venemaale.

Prantsuse auleegioni orden pole esimene kõrge autasu, mis Dmitriev hiljuti saanud on. 2017. aastal sai ta Alexander Nevski ordeni Vene riigipealt Vladimir Putinilt. Ka on välismeedias väiteid, et Dmitriev on hea sõber Putini väidetavalt noorima tütre Katerina Tikhonovaga, kellega Dmitrievi naine koos koolis käis.

Ka on välismeedias väidetud, et Dmitriev on puuduv lüli Putini ja Trumpi vahel.