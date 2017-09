Putini uue salahäärberiga on seotud ka Venemaalt Eestisse pagenud ärimees

Sellgreni villa dokumentidest tuleb muuhulgas välja 2010. aastal Vladimir Putini Musta mere palee paljastanud ja Tallinnasse põgenenud ärimehe Sergei Kolesnikovi nimi.

Nagu Musta mere ranniku "Putini palee", ei ole ka Viiburi saarestikus asuv luksuslik Sellgreni villa päris see, mis ta paistab - tegemist on samuti Venemaa presidendile ehitatud häärberiga, mida viimane avalikkuse eest varjab. Nii selgus paar nädalat tagasi tuntud vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi videost.

Navalnõi drooniga filmitud materjal näitab luksusliku villat, mida ümbritseb 49 hektarit maad ning sellel on muuseas ka helikopteri maandumisplats. Telekanal Doždi andmetel on Putin kõnealuses villas käinud vähemalt korra ning kohalikud viitavad sellele kui Putini residentsile. Doždi uurimises selgus, et villal on mitmeid omanikke, muuseas ka Putini kaaskondlane Oleg Rudnov.

Putini villakompleksi näeb kenasti ka Google'i satelliitpildilt:

Navalnõi sõnul on Sellgreni villa maa rentnik olnud 2005. aastast vilepuhaja ja ärimees Sergei Kolesnikov. Viimane on tuntud 2010. aastal "Putini palee" asukoha ja korruptiivse ehituse paljastajana.

Kolesnikov kirjutas toonasele Venemaa presidendile Dmitri Medvedevile avaliku kirja, milles seisis, et Putinile ehitatakse luksuslikku paleed Musta mere rannikule. Raha pandi Kolesnikovi sõnul mustalt kõrvale riiklikest megaprojektidest.

Haiglate saneerimise ja ulatuslike seadmehangete taustal tegutsesid nii Kolesnikovi kirja kui ka Reutersi laialdase uurimuse järgi kaks Putini siseringi kuuluvat meest: Nikolai Šamalov ja Dmitri Gorelov.

Vilepuhuja Kolesnikov pages pärast kirja kirjutamist Tallinnasse - viimaste andmete kohaselt elab ta siin tänaseni. Eestis tegeleb ta kinnisvara ning taaskasutustehnoloogiate rahastamisprojektidega.

Eesti meedias on Kolesnikov esinenud eelkõige siinset ärikliimat kiitvate avaldustega. "Võin öelda, et praktiliselt mitte kusagil pole ma kokku puutunud nii vaba ja selgelt määratletud äritegemise reeglitega. Seepärast arvan ma, et Eesti on täna Euroopas üks parimaid kohti äri tegemiseks," rääkis Kolesnikov 2014. aastal ERR-ile.

Vaata Navalnõi videot Sellgreni villa kohta siit (Kolesnikovi mainib ta 4.35 ajal):