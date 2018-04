Putini uued ukaasid nõuavad Venemaa eelarvest 10 triljonit rubla

Venemaa presidendi Vladimir Putini uueks ametiajaks tehtud plaanid suurendavad tervishoiule, haridusele ja infrastruktuurile tehtavad kulutusi eelarves kuni 2024. aastani 10 triljoni rubla võrra.

Osa uusi kulutusi rahastatakse kärbetega teistes valdkondades, nii plaanitakse järgnevatel aastatel vähendada kaitsekulutusi, samuti suurendades eelarvelaekumisi, sealhulgas tõenäoliselt ka maksutõusudega, rääkisid uudisteagentuurile Bloomberg plaanidega kursis olevad allikad.

Viimastest kaalutakse näiteks 4% müügimaksu kehtestamist.

Putin tahab järgnevale kuueaastasele plaanile anda formaalse kinnituse pärast 7. mail ametisse pühitsemist. Igatahes on tegemist valitsuskulude suurima kasvuga alates Putini viimasest kampaaniast 2012. aastal.

USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu üha suuremas isolatsioonis Putin otsib majanduskasuks uusi võimalusi. Bloombergi allikad tõdevad, et kuigi Putinilt oodatakse eraettevõtluse toetamist ning turgutamist, siis tõenäoliselt annab ta oma ametisse pühitsemisel teada siis riigi juhitud majanduse edendamisest.

Allikate sõnul on värskeim kava olnud töös juba mitmeid kuid, 10 triljoni rublane hinnasilt on välja arvutatud viimastel nädalatel ning see võib veel muutuda. Osa rahastusest algab juba sel aastal, kuid suurimad tõusud tulevad pärast 2020. aastat.