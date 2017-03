Putini Venemaa jääb Euroopa gaasiturgu valitsema veel 20 aastaks

Euroopa on tahtnud Venemaa gaasilõa otsast vabaneda juba ajast, mil gaasitarned 2009. aasta külmal talvel pea katkesid. Nüüd, ligi 10 aastat hiljem, on Euroopa aga Venemaast suuremas sõltuvuses kui kunagi varem, kirjutab Bloomberg.

Venemaa riigile kuuluv gaasimonopol Gazprom tarnis mullu Euroopasse rekordkoguse maagaasi ning firma katab 34% euroliidu kütusevajadusest. Royal Dutch Shelli prognoosi kohaselt jääb Venemaa Euroopa suurimaks gaasitarnijaks kuni 2035. aastani.

Euroopa Liidu seadusandjad on lootnud tarneid mitmekesistada USA veeldatud maagaasiga (LNG), sest sealne tootmine on hüppeliselt kasvanud. Seni ei ole see unistus aga teoks saanud, seda lepingute puudumise ning mujal pakutava kõrge hinna tõttu.

“Venemaa jääb Euroopa suurimaks gaasitarnijaks veel vähemalt kaheks aastakümneks isegi siis, kui Euroopa nõudluse kasv kaetakse kõik mujalt pärit LNGga,” kinnitas BP Moskva analüütik Vladimir Drebentsov.

Gazpromi nõukogu esimees Viktor Zubkov kinnitas, et ka selle aasta ekspordimahud peaksid olema mullusel tasemel.

Londoni Energy Aspectsi analüütikud aga usuvad,et LNG pakub sel suvel Venemaa gaasile suuremat konkurentsi, sest idanaabri nafta hinnaga seotud gaasi hinnatase on maailmaturu hinnaga võrreldes oma atraktiivsust kaotanud.