PUUST JA PUNASEKS | Eesti Pank selgitab, kuidas tuleb tegelikult tootlikkust ja palku võrrelda

Orsolya Soosaar, Eesti Panga ökonomist Foto: Eesti Pank

Kui Bloomberg kirjutas, et Ida-Euroopas ollakse vaid veidi vähem tootlikud kui Saksamaal, kuid saadakse oluliselt vähem palka, siis Eesti Panga selgitusel on siin võrreldud nii-öelda apelsine õuntega - tootlikkuse näitaja on riikide erineva hinnatasemega korrigeeritud, kuid palgad mitte.