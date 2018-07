Puust ja punaseks: Eesti suurima ühistranspordikeskuse juht selgitab, miks nad tasuta sõitu ei rakenda

Vello Jõgisoo Foto: Madis Veltman

Nüüd oleks Eesti nagu jälle kaheks löödud: peaaegu poolele Eestile on ühistransport tasuta, teisele poolele soodustustega. Ja rahul pole kumbki pool: seal, kus transport tasuta, ei liigu see piisava tihedusega ega pole teed korras. Sellel poolel aga, kus transport osaliselt tasuta, vaadatakse teist poolt vingus näoga - teie saate ju päris tasuta. Segadust ja mittemõistmist on palju.