PUUST ja PUNASEKS: kas olukord on ikka nii kriitiline? Mida töötav pensionär tegema ja teadma peab?

Foto: Andres Putting

Jaanuari alguses tabas paljusid töötavaid pensionäre šokk. Nad said tunduvalt vähem pensioni ja palka kui detsembrikuus. Ärileht püüab sotsiaalkindlustusameti abiga selgitada, mida siis töötav pensionär tegema peaks. Küsimus on, kas kõik on sellest aru saanud? Teisalt on küsimus, et miks kogu see asi nii keeruline peab olema?