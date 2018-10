Puust ja punaseks: läheneb tegeliku kasusaaja esitamise aeg

See kohustus tuleneb muudatustest rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses, mis jõustusid käesoleva aasta 1. septembril, kirjutavad advokaadibüroo KPMG Law partner ja vandeadvokaat Karin Kaup ja advokaadibüroo KPMG Law ühinguõiguse jurist Argo Tasane.

Uued jõustunud sätted toovad kaasa kohustuse välja selgitada ning avaldada äriregistris äriühingu tegelike kasusaajate andmed.

Andmed peavad avaldama enamik äriühinguid, sealhulgas ka mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Siiski ei ole tegeliku kasusaaja andmete avaldamise kohustus absoluutne - kohustusest on vabastatud korteriühistud, hooneühistud, börsil noteeritud äriühingud ning need sihtasutused, kelle majandustegevuse eesmärk on põhikirjas määratud soodustatud isikute või isikute ringi huvides vara hoidmine või kogumine ja kellel puudub muu majandustegevus.

Allikas: Äripäev