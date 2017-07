PUUST JA PUNASEKS | Lätist võib alkoholi omatarbeks tuua piiramatus koguses

MTA kodulehelt võib jääda lugejatele ekslik mulje, nagu kehtiksid mingisugused piirmäärad sellele, kui palju võib Lätist alkoholi oma tarbeks tuua. Tegelikult eksisteerib teatud piirist vaid tõendamiskohustus. Järgnevalt teeme selle puust ja punaseks.

Maksuameti kodulehel seisab: "Euroopa Liidu teisest liikmesriigist Eestisse saabuv reisija võib üldjuhul tuua kaasa kaupa maksuvabalt piiranguteta. Erandiks on alkohol, tubakatooted ja mootorikütus, mille sisseveole on kehtestatud koguselised piirangud ja mida ei tohi kaasa tuua üle kehtestatud normi."

See on aga eksitav. Tegelikult on nii, et ELi õigusaktide kohaselt ei pea inimene lihtsalt tõendama, et tooted on mõeldud isiklikuks tarbeks, kui neid kantakse kaasas vähem teatud piirmääradest. Alkoholi puhul on need järgmised - 10l piiritusjooki, 20l kangendatud veini, 90l veini ja 110l õlut. Seega ei vasta sugugi tõele, nagu ei võiks Lätist autoga tuua näiteks 300 liitrit õlut või 1000 liitrit veini - lihtsalt sel juhul peab kodanik tõendama, et alkohol on tema enda tarbeks.

Kuidas selline tõendamine aga praktikas välja näeks, on ebaselge. Sellel on tähelepanu juhtinud näiteks vandeadvokaat Carri Ginter Äripäevas avaldatud arvamusloos: "Sisuliselt peaks maksuamet iga veose juures, mis seda piirmäära ületab, alustama haldusmenetlust ning tegema põhjaliku uurimuse ja kaalutlusotsuse tõendamaks, et isikul ei ole omatarbeks vaja 1000, vaid ainult 900 sigaretti, ning 10 liitri piiritusjookide asemel 11 liitri omatarbeks kasutamine ei ole realistlik."

Ka tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on ühemõtteliselt Äripäevas öelnud: "Isiklikuks tarbeks võib tuua alkoholi üle piiri Euroopa Liidus ükskõik mis kogustes, kui inimene transpordib seda ise. Alates koguste piirmääradest (õlle puhul 110 liitrit, vein 90 l, vahetoode 20 l, muu alkohol 10 l) võib inimeselt nõuda tõendust, et need kogused on isiklikuks otstarbeks."