PUUST JA PUNASEKS: Miks hakkavad Rakvere lihakombinaadi töötajad homme streikima?

Homme algab Rakvere lihakombinaadi töötajate tähtajatu streik, millega nõutakse põhipalga tõstmist.

Streik algab kell 7.30, millele järgeb pikett kell 10-15. Lisaks jagatakse Rakvere lihakombinaadi töötajate toetuseks Pärnus Martensi väljakul lendlehti ning toimub toetuspikett Tartus Küüni ja Poe tänava ristmikul, kus jagatakse lendlehti, grillitakse vorste ja pakutakse kohvi. Piketid jätkuvad Rakveres kolmapäeval ja neljapäeval.

Streigi eestvedajaks on Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit (IMTAL) ning streki toetab Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL).

Vastavalt AS HKScan Estoniale saadetud streigiteatele nõuavad Rakvere Lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist ja 16% põhipalga tõstmist 1. juulist. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. Palgaläbirääkimised jooksid ummikusse, kuna tööandja ei nõustunud töötajatele tegema ühtegi konkreetset palgapakkumist.

Niisama jutustada ei ole midagi

"Kahekordne 16% suurune tõus võib kõlada rahvale kõrgelt, kuid palganumbrile tähendaks see 1.30 või 1.40 eurost tõusu," rääkis Rakvere Lihakombinaadi usaldusisik Andrus Saaremägi.

Läbirääkimised HKScan Estonia juhtkonnaga toimuvad Saaremägi sõnul vaid siis, kui ettevõte teeb konkreetse pakkumise. "Niisama jutustada ei ole midagi," ütles ta. "Pakkumine peab tulema, ilma selleta ei saa. Kuna tegemist on tähtajatu steigiga, siis midagi peab tulema."

Mitu päeva võib streik kesta, ei osanud ta hinnata. Streigifond on ametiühingul olemas, kuid kui pikalt see vastu peab, ei soovinud Saaremägi kommenteerida. "Mida kiiremini vastuse saame, seda kiiremini streik lõppeb. See on mõlemale poolele kasulik."

Rakvere lihatööstuse töötüli sai alguse 17. oktoobril toimunud tapamaja töötajate streigist, millega nõuti 10 aastat paigal seisnud töötasute tõusu. Ebaseadusliku tööseisaku järel vallandati kolm töötajat ning kohale kutsuti politsei. Rakvere lihatööstuse töötajad lõid EAKL-i toel ametiühingu.

14. detsembril toimus otsustav kohtumine töötajate esindajate, ettevõtte juhtkonna ning riikliku lepitajaga, mis kukkus läbi, sest juhtkond ei tulnud töötajate nõudmistele vastu. Nimelt pakkus HKScan Estonia juht Anne Mere töötajatele välja palgasüsteemi uuendust ning palgafondi tõstmist 5% alates selle aasta teisest kvartalist.