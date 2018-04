PUUST JA PUNASEKS | RMK ekspert räägib, mis riigimetsades tegelikult toimub ja mida riik oma metsa kohta teab

Metsateema on viimastel aastatel Eestis väga suuri kirgi kütnud. Erinevaid eksperte ja teadlasi on teema ümber palju. On tekkinud küllaltki laialdane arvamus, et Eestis raiutakse metsa ülemäära ja meeletul kiirusel. Lisaks vähendatakse väidetavalt suurema raiumise eesmärgil ka raievanuseid. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsakorralduse osakonna juhataja Veiko Eltermann on selles valdkonnas tegutsenud aastakümneid ja ta ei arva fakt, et me raiume liiga palju ning et Eesti oleks varsti metsast lage. RMK haldab umbes 45% Eesti metsast.

„Kui me võtaks täna maha kogu metsa, siis oleks meil 30 aasta pärast 30-aastane mets asemel, 50-aasta pärast 50-aastane. Et meil mets kaoks, on vaja, et muutuks kliima. Et kui tuleb kõrbeline- või arktiline kliima peale. Teine variant on, kui otsustame teha metsa asemele midagi muud. Linna, põllu, Rail Balticu - mida iganes," ütleb Eltermann ja ütleb, et ülejäänud mets on kogu aeg alles, aga see muutub.

Eltermanni sõnul on viimasel ajal palju kuulda olnud juttu, et raiesmik ei ole mets. See ei ole tõesti puistu, küll aga metsamaa. Järgmisel aastal kasvab seal 1-aastane mets. Me ei märka seda, see on rohu sees. Metsa puhul on nii nagu iga elusolendiga - see saab aasta-aastalt vanemaks. Lisaks on RMK-le väga hästi teada, kui vana nende hallatav mets on. Riigifirmas on tööl 66 metsakorraldajat, kes pidevalt kirjeldavad metsi. See on nende töö.