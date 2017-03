PwC: robotid võtavad kolmandiku Suurbritannia töökohtadest

Kuni üks kolmandik töökohtadest kaob Suurbritannias järgmise 15 aasta jooksul automatiseerimise tõttu, kuna tehnoloogia parandab produktiivsust, vahendab Bloomberg PricewaterhouseCoopesi uuringut.

Suurimas ohus on töökohad transpordis, laonduses ja tööstuses. Kõige vähem on ohustatud töökohad hariduses, tervishoius ja sotsiaalsfääris, kuna seal on suhteliselt keeruline automatiseerida.

Briti keskpanga peaökonomist Andrew Haldane prognoosis, et automatiseerimise tõttu kaob Ühendkuningriigis 15 miljonit töökohta.

PwC uuringu kohaselt on naiste töökohtadest suuremas ohus meeste töökohad, eriti madala haridusega meeste omad.