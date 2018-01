Pyeongchangi olümpiamängude hõbemündid said otsa

Eesti Pank teatas, et Pyeongchangi olümpiamängude Eesti hõbemündid on läbimüüdud.

Kokku vermiti 2000 10-eurose nominaalgia hõbemünti, mida müüdi 40 euroga.

„Pyeongchangi olümpiamängudele pühendatud meenemündi vastu on olnud erakordselt suur huvi ja münt müüdi väga lühikese aja jooksul välja Omniva e-poes,” teatas Eesti Pank reedel kui münti hakati müüma. “Teadaolevalt reedel kella 15 seisuga oli olümpiamünte järel Narva postkontoris ning väike kogus ka Haapsalus. Mujal postkontorites oli mündid välja müüdud. Münti oli võimalik terve päeva jooksul osta Eesti Panga muuseumipoest, kuid tööpäeva lõpuks on ka sealt mündi otsa lõppenud.”

Tänaseks on need otsas.

Enne olümpiamünti on euromeenemüntidest kõige kiiremini välja müüdud Hansalinn Tallinnale pühendatud kuldmünt, mis müüdi läbi vähem kui nädalaga, teatas Eesti Pank.

Osta.ee's on käimas antud olümpiamündi 11 oksjonit, kus hinnad on vahemikus 120 eurot kuni 200 eurot. Seitsmele mündile oli tehtud pakkumised.

2018. aastal toimuvad Lõuna-Koreas Pyeongchangis XXIII taliolümpiamängud. Eesti olümpiakoondise auks emiteeritaval 10eurose nimiväärtusega hõbemündil on kujutatud sportlast, kelle kuju ilmub nähtavale just nagu klaasile langevatest lumekristallidest. Lisaks on reversil mündi nimiväärtus 10 eurot koos eurotähisega ja Eesti Olümpiakomitee logo. Mündi aversil on kujutatud Eesti Vabariigi suur riigivapp, tekst „Eesti Vabariik“ ja aastaarv 2018.

Proof-kvaliteediga meenemünt on prooviga 925, kaalub 28,28 grammi ja selle läbimõõt on 38,61 mm. Müntide tiraaž on 2000. Võidutöö autor on Itaalia kujundaja Carmen Testa. Mündid on vermitud Leedu Rahapajas.