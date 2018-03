Qatar Airways ei pruugi jääda ainsaks Lähis-Ida lennufirmaks, mis avab Tallinna liini

Sel nädalal teatas korduvalt maailma parimaks lennufirmaks hinnatud Qatar Airways Berliinis toimuval turismimessil, et võtab 16 uue lennusihtkoha hulka ka Tallinna. Millal täpselt Katari lennukompanii Doha–Tallinna liini avada võiks ja kui tihti lennud toimuksid, on seni jäänud veel avalikustamata, tõenäoliselt jääb algusaeg siiski 2018. aastasse. Kuigi Katari liin pole eestlastele ehk lõppsihtkohana eriti atraktiivne, pakub see ülihäid jätkulennuvõimalusi Aasiasse ja Aafrikasse. Samuti ei pruugi Qatar Airways jääda ainsaks lennufirmaks, kes Lähis-Idast siia lendama hakkab.