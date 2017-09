R-Kioski juhib tähelepanu tööjõukriisile: ettevõtte juhtkond töötab täna poodides

Selleks, et juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti teravale tööjõuturu probleemile, töötavad R-Kioski juhtkond ja kontoritöötajad täna oma väikepoodides.

Ettevõtte personalijuhi Piret Aessi sõnul on Eesti tänaseks tõsises tööjõukriisis, mida omakorda võimendavad paindlike töövõimaluste puudumine suurtes ja olulistes tööealise elanikkonna gruppides nagu lapsehoolduspuhkusel olijad ja pensionärid.

“Töökäte puudus tänases Eestis on järjest teravam probleem. Eesti elanikkond vananeb ja tööealist elanikkonda on järjest vähem. Olukorra teeb keerulisemaks tänane seadusandlus, mis seab teenindajate keeleoskusele ranged piirangud ja takistab seeläbi näiteks välistudengite ja ka välistööjõu värbamist. Samuti takistavad tänased seadused töötada lapsehoolduspuhkusel olijatel ning pensionäridel, kes tööle asudes kaotavad riiklikes toetustes,” sõnab R-Kioski personalijuht Piret Aess.

Kuna tööjõukriis on väga suure koormuse pannud just väikepoodide töötajatele, on selle aktsiooni mõte avaldada toetust oma tänasele tublile töötajaskonnale ning toomaks enam avalikkuse tähelepanu tekkinud kriisile tööjõuturul.

Praxise teemapaber tööjõu olukorrast toob välja, tööealisest elanikkonnast ei tööta hetkel umbes üks kolmandik. Samas ootab lähiaaastatel Eestit ees suur tööealise elanikkonna langus. Võrreldes 2015. aasta algusega väheneb Eesti rahvastik 2040. aastaks 130 tuhande inimese võrra, mis on 1/3 Tallinna elanikest või tänane Tartu, Rakvere ja Viimsi kokku.