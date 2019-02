R-kioski omanik sai loa Leedu kohviketi ostuks

Leedu konkurentsiamet andis Reitan Convenience'ile loa omandada Baltikumis 60 kohvipoega tegutseva kohviketi Caffeine Roasters.

„Selle kinnitusega oleme saanud korda kõik vajalikud formaalsused, et tehing saaks toimuda. Caffeine Roasters on üks tugevamaid kohvibrände Baltikumis, olles tuntud oma kvaliteetse kohvi ja hea teeninduse poolest. Meie eesmärk on Caffeine Rostersi tugevat positsiooni ja brändi Baltikumis kasvatada," sõnab Johannes Sangnes, Reitan Convenience tegevjuht.

Caffeine Roasters asutati 2007. aastal Vilniuses. Kett opereerib Eestis, Lätis ja Leedus kokku 60 müügipunktiga, tehes ettevõttest suurima kohviketi Baltikumis. Tehingu tulemusena saab

Vilniuse peakorteris asuv kohvikukett osaks Reitan Convenience'i mugavuskontseptsioonist, koos selliste ettevõtetega kui Narvesen, R-Kiosk ja Lietuvos Spauda.

Caffeine Roasters asutati 2007. aastal Vilniuses. Ketis on kokku 60 kohvi müügipunkti Eestis, Lätis ja Leedus.