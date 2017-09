R-Kioski personalijuht: klienditeenindajate puuduse tõttu jääb mõnikord pood suletuks

Täna korraldab R-Kiosk aktsiooni, kus tööjõupuudusele tähelepanu juhtimiseks teenindavad poodides kliente ettevõtte juhid. R-Kioski personalijuhi Piret Aessi sõnul on tööjõupuudus klienditeenindajate osas suur probleem. „Meil on paar kohta, millel on konstantselt töökuulutused üleval,“ selgitas ta.

Kui täna on juhtkond kliente teenindamas selleks, et probleemi tõstatada, siis varasemalt on ametikoha vahetust ette tulnud ka klienditeenindajate puuduse tõttu. „Ma pean ütlema, et päris tavaline see ei ole, aga üksikuid juhtumeid on ette tulnud küll. Kuna meil on head karjäärivõimalused ning mitmel positsioonil kontoris töötavad inimesed, kes varasemalt olid klienditeenindajad, siis meil on inimesi, kes kriisi hetkel lähevad poodi appi,“ selgitas Aess. "Aastas panustab kontor umbes 500 töötundi väikepoodides töötamisse, et leevendada tööjõupuudust ja olla kursis kaupluste igapäevatööga.“

„Kõige suurem on tööjõupuudus Tallinnas ja Harjumaal ja ka Pärnus. Rohkem tuleb tööjõupuudust ette suvel ja väga ilusate ilmadega kipuvad inimesed ka rohkem „haigestuma,“ ütles ta. „Mõnikord oleme pidanud kauplusi ajutiselt ka sulgema töötaja puuduse tõttu.“

Tööjõu voolavus on ettevõttes ja üldse jaekaubanduses 50% kanti. „Kui ma tulin R-Kioskisse kaks aastat tagasi, siis oli voolavus ligikaudu 60% ja nüüd oleme saanud selle 39% peale. Oluline on firmakultuur ja juhtimiskultuur. R-Kiosk töötab frantsiisina. Frantsiisipidaja peab poodi, millel on väike, kokkuhoidev kollektiiv. See, et juhtide ollakse rahul, kajastub ka töötajate rahulolu-uuringutest,“ rääkis ta.

„Väga oluline on ka palk. Kaks aastat tagasi tõstsime palkasid keskmiselt 25%, et motiveerida inimesi meile jääma,“ ütles Aess. „Kassapidajate keskmist palka on raske öelda, sest palk koosneb põhipalgast ja boonusest. Boonus sõltub teatud toodete müügist, mille valik sõltub jälle omakorda poest. Kogu ketti vaadates võib palk tõusta üle kümne euroni tunnis. Parimate frantsiisipidajate tulud koos dividendidga on üle 1500 euro kuus."

Kauplused jaotatakse R-Kioskis kolmeks: ajalooliselt jäänud väiksed kioskid, ostukeskustes ja transpordisõlmedes keskmised poed ja suuremad kauplused tanklates.

Millisest palganumbrist alates jäävad töötajad püsima? „Päris nii on raske öelda. Meil on kokku 350 klienditeenindajat. Ma ütleks, et 4-5 eurot on tunnipalk, millega inimene hakkab rahule jääma. On ka väga väikseid poode, kus boonuseid on vähe ja palk tuleb kokku madalam.“