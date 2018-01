Raamat: Eesti juurtega riskikapitalist Steve Jurvetson korraldas alko-, narko- ja seksiküllaseid pidusid Silicon Valley IT-tuusadele

STEVE JURVETSON Foto: Rauno Volmar

Emily Changi 6. veebruaril ilmuv raamat "Brotopia: Breaking Up the Boys' Club at Silicon Valley" toob avalikkuse ette USA California kuulsa tehnoloogiafirmade piirkonna meestekeskse mõtteviisi ja seal aset leidnud metsikud peod, kus edukad tehnoloogiamehed narkootikume, alkoholi ja naiste kehasid nautisid.