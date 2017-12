Raamatupidajad ja ettevõtjad ootavad ärevalt uut maksusüsteemi – esimese viharahe saavad kaela nemad

Nüansirohked maksumuudatused tekitavad palju küsimusi: mitu avaldust peab esitama ja kuhu? Kuidas arvestada oma aastatulu? Mis selle hulka üldse kuulub? Kuidas maksustatakse edaspidi hüvitisi? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsitakse vastuseid peale maksu- ja tolliameti ka raamatupidajatelt ja tööandjatelt.

Raamatupidajatelt eeldatakse kohe ammendavaid selgitusi, nõnda suureneb nende vastutus ja töökoormus. Igakuiste maksuvaba tulu avalduste esitamisega seotud personalitöö veeretatakse nende kaela. Eesti raamatupidajate kogu sõnul süüdistatakse maksumuudatustega kaasnenud segaduses raamatupidajat ja see tekitab palju tööstressi. Juba praegu pöördutakse väga tihti just raamatupidajate poole ja see trend on ainult kasvujoones.