Raasuke: mind häirib poliitikute jutt sellest, kuidas nad inimestele rohkem raha kätte jätavad

Erkki Raasuke, mille poolest erineb uus Luminor Nordeast või DNB-st?

Esiteks on sellise ühendpanga loomine üsna pretsedenditu samm. DNB ja Nordea on enne küll teinud koostööd panganduse infrastruktuuri vallas, aga see, et kaks konkurenti panevad ühe osa oma ärist kokku ning otsustavad selle eraldi mehitada ja kapitaliseerida, on midagi erakordset. Viimased 20 aastat on ostutehingute puhul liigutud pigem tsentraliseeritud ja seotud suunas ehk ühesuunaliselt, Luminor aga on samm teises suunas.