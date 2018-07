Raasuke nõuab kohtu kaudu Google’ilt tema ja töötajate vestluse lekitaja nime

Rootsi Päevalehe Dagens Nyheter andmetel on Luminori panga juht Erkki Raasuke saanud Eesti kohtu nõudma, et Google avaldaks inimese nime, kes lekitas internetti video tema ja töötajate vestlusest, kirjutab Äripäev.

„Ma ei saa selle protsessi kohta mitte midagi praegu kommenteerida,“ ütles Raasuke Äripäevale. „Jah, mul ei ole siin midagi lisada.“

Harju maakohtust vastati, et praegu saab soovi korral infot anda ainult Erkki Raasuke ise.

Eelmise aasta suvel lekitas anonüümne isik internetti salvestise Luminori panga juhi Erkki Raasukese kohtumistelt panga töötajatega, kus Raasuke muu hulgas võrdleb ametiühingut terroristidega.

Mullu detsembris lekitati meediale kokkulõigatud väljavõte pikemast vestlusest Luminori panga juhi Erkki Raasukese ja ametiühingutegelaste vahel. Lindistuse eesmärk on näidata Raasukest halvas valguses, kuna ta väljendab ennast seal üsna reljeefselt.

“Tegemist on suvisest ajast pärit manipulatsiooniga, kus lühidast vestlusest on välja rebitud üksikuid sõnu ja lauseid ja tegelikku vestlust moonutatud," ütles Raasuke toona Ärilehele.

Nordea töötüli oli tolleks hetkeks kestnud juba mitu aastat. Ametiühinguga liitus suur osa Nordea töötajatest, kes on juba Luminori palgal.